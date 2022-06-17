Природоохранным прокурором Башкирии назначен 39-летний Евгений Гуслов

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Советник юстиции Евгений Гуслов сроком на пять лет назначен на должность башкирского природоохранного межрайонного прокурора. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Евгению Гуслову 39 лет. Он родился в Томске. В 2005 году окончил местный государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора в Октябрьском районе и в региональном управлении по надзору за исполнением федерального законодательства, а также был заместителем Томского межрайонного природоохранного прокурора. В мае 2019 года его назначили замом прокурора Молчановского района Томской области.