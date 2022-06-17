Радий Хабиров рассказал о своем любимом деле на посту главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию въездного туризма в республику.

После завершения официальной церемонии, руководитель региона прошелся по Конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» в сопровождении Елены Прочаковской и заявил, что развитие туризма входит в число его любимых направлений работы на посту главы Башкирии.

- Все равно же есть любимые и не любимые вещи, чем нужно заниматься. Это (развитие туристической отрасли – Ред) что называется, одна из любимых. Этим направлением мы занимаемся и уверяю, что все будет хорошо, - подчеркнул Хабиров.

По словам главы Башкирии, заключение соглашения о сотрудничестве с «Корпорацией Туризм.РФ» позволит реализовывать большие инфраструктурные проекты на территории республики.

- При наличии инвестора и земельного участка, Корпорация может предоставить, в том числе, финансовую помощь для решения различных вопросов, чтобы потом там построить глэмпинг, например, - пояснил глава республики.