В Башкирии хотят построить новую гостиничную сеть на пять отелей

После реализации инвестиционного проекта в регионе появятся 100 новых рабочих мест. Фото: пресс-служба правительства РБ

На Петербургском международном экономическом форуме представители правительства Башкирии заключили инвестиционное соглашение с компанией «Триа Девелопмент». Инвесторы планируют реализовать в регионе проект по строительству сети отелей и готовы вложить в это дело 200 млн рублей.

16 июня состоялось подписание соглашения о намерениях. Подписи на документе поставили от «Триа Девелопмент» генеральный директор компании Константин Гусельников, а от Башкирии первый вице-премьер и министр экономического развития республики Рустам Муратов. По словам последнего, благодаря этому проекту в регионе появится 100 новых рабочих мест.

- Компания намерена создать единую гостиничную сеть под уникальным сетевым гостиничным брендом на территории республики преимущественно вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования. Социальный эффект от проекта выразится в создании 100 рабочих мест, - цитирует Рустама Муратова пресс-служба правительства Башкирии.