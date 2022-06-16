В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и грузовик: есть погибший и пострадавший

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 16 июня, на трассе М5 «Урал» в Благоварском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, в шестом часу вечера на 1402 километре федеральной трассы лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Ford Transit».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузовика также сильно пострадал, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии, пояснили в ведомстве.