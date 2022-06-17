В Башкирии волонтеры спасают истощенную бойцовскую собаку с щенком, которых хозяин запер в сарае и уехал на север

Собаки просидели 2 недели впроголодь, пока их не спасли волонтеры

В Стерлитамаке волонтеры спасают бойцовскую собаку питбуля и ее щенка, которых бездушный хозяин запер в сарае у своего друга, а сам уехал на заработки на север. Вот только и сам друг куда-то запропастился, и несчастные животные остались без еды и воды.

Первыми тревогу забили соседи, которые 2 недели слушали, как собаки лаяли и скулили взаперти. Они вышли на волонтеров с просьбой освободить животных и найти им новых хозяев. Когда волонтеры открыли сарай, то выяснилось, что у маленького щенка рахит. Несмотря на свой возраст около 5 месяцев, малыш очень мелкий и с огромным раздутым животом.

Щенок нуждается в лечении - у него рахит

- Мы звонили хозяину, его ответ нас просто шокировал. Питбули худые, кожа да кости, а заводчик не видит в этом ничего плохого и кричит в трубку, что собаки ему нужны? Зачем? Собаки страдают, мучаются, голодают! – возмущается волонтер Наталья. – У щенка нет ни документов, ни прививок, да и у старшей вряд ли что есть с таким хозяином.

Сейчас зоозащитники подыскивают собакам новый дом и любящих хозяев. Животные совершенно неагрессивные и тянутся к людям. К тому же щенок нуждается в ветеринарной помощи. Если вы хотите обрести верного четвероногого друга, позвоните зоозащитникам по номеру 8(927)930-25-55.