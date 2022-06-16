Жителям Башкирии предлагают ознакомиться с результатами проведенной кадастровой оценки земель всех категорий

В Башкортостане завершилась государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. В текущем году переоценка земель проходит во всех субъектах Российской Федерации по единой методике. Результаты утвержденной кадастровой оценки станут основой для начисления земельного налога в 2023 году.

Переоценка земель проведена Государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» (ГБУ ГКО и ТИ).

- В Башкортостане по результатам оценочных работ подготовлен Проект отчета от 27.05.2022 № 02-2022-1. В нем содержатся результаты кадастровой переоценки в отношении 1 823 320 земельных участков - это земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, водного фонда, земли промышленности, лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов и земли запаса, - пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Ленара Дегтярева. – На сегодняшний день предварительный отчет размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ (вкладка «Деятельность» / «Кадастровая оценка» / «Фонд данных государственной кадастровой оценки» / «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» / «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости») и в срок до 08.07.2022 все заинтересованные лица – и граждане, и предприниматели, могут представить свои замечания по нему.

В региональном Росреестре подчеркнули, что поиск земельного участка в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра можно осуществлять по его кадастровому номеру, что значительно облегчает данный процесс.

- Наше учреждение, как никто другой, заинтересовано в правильной и справедливой оценке недвижимого имущества с целью избежания в последующем разбирательств по оспариванию кадастровой стоимости, - говорит Светлана Санникова, и.о. руководителя ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация». – При наличии соответствующих оснований оперативно будем реагировать на обращения заявителей, в том числе предпринимателей, и совместно с Росреестром вносить изменения в государственный реестр относительно кадастровой стоимости земельного участка.

Подробная информация о процедуре подачи замечаний к проекту отчета размещена на официальном сайте https://btirb.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Отметим, что в 2023 году в России запланировано проведение государственной кадастровой оценки всех объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. По предварительным данным в регионе более 4 млн объектов капстроительства.