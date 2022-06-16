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Общество16 июня 2022 15:31

В спецоперации на Украине погиб 24-летний Вячеслав Корниенко из Башкирии

Он родился в городе Кумертау
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Олег Фролов

фото: vk.com // Олег Фролов

В ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из башкирского города Кумертау. Как рассказали «КП-Уфа» в местном военном комиссариате, ему было 24 года. О смерти солдата в своих соцсетях сообщил мэр Олег Фролов.

– О дате, времени и месте прощания сообщу сразу, как все будет известно, – написал чиновник. – Родным и близким Вячеслава выражаю искренние соболезнования.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в спецоперации на Украине погиб уроженец Дюртюлинского района Айдар Фазылов.