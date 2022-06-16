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Общество16 июня 2022 12:54

ДУМ России готово выделить деньги на достройку мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Возведение объекта началось 16 лет назад
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Википедия

Фото: Википедия

ДУМ России готово профинансировать строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Об этом сегодня на встрече с представителями региональных СМИ рассказал директор компании «Алтын курай» Ильдар Ишеев.

По словам руководителя организации, которое курирует строительство мечети, духовное управление готово профинансировать возведение объекта, однако оно, в свою очередь, как утверждает Ишеев, ждет «приглашения от главы республики».

Напомним, возведение «Ар-Рахим» в 2006 году инициировал Муртаза Рахимов. Однако год от года проект преследовали одна проблем за другой. Стройка возобновлялась и останавливалась, менялись застройщики, проект находил и терял финансирование, происходили судебные тяжбы, и возведение мечети за 16 лет так и не было к завершено.