ДУМ России готово выделить деньги на достройку мечети «Ар-Рахим» в Уфе

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ДУМ России готово профинансировать строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Об этом сегодня на встрече с представителями региональных СМИ рассказал директор компании «Алтын курай» Ильдар Ишеев.

По словам руководителя организации, которое курирует строительство мечети, духовное управление готово профинансировать возведение объекта, однако оно, в свою очередь, как утверждает Ишеев, ждет «приглашения от главы республики».

Напомним, возведение «Ар-Рахим» в 2006 году инициировал Муртаза Рахимов. Однако год от года проект преследовали одна проблем за другой. Стройка возобновлялась и останавливалась, менялись застройщики, проект находил и терял финансирование, происходили судебные тяжбы, и возведение мечети за 16 лет так и не было к завершено.