Парламент Башкирии предложил выдавать детям-сиротам сертификаты на жилье

Парламент Башкирии намерен принять в первом чтении законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья

Парламент Башкирии намерен принять в первом чтении законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, плюс сертификата заключается в свободе действий: «Человек может выбрать жилье в любом городе или районе республики и купить квартиру большей площади, чем та, что положена ему по закону, добавив к выплате собственные средства или материнский капитал либо взяв льготную ипотеку».

Со ссылкой на данные Минсоцзащиты населения Башкирии в парламенте рассказали, что на 1 февраля текущего года на учете по получению жилья в регионе состояло 7 620 детей-сирот. Ежегодно квартирами обеспечиваются только 18% нуждающихся. В то же время неисполненными сейчас остаются 800 судебных решений, обязывающих чиновников предоставить жилплощадь сиротам. Причиной такого положения дел чаще всего является недостаточное финансирование и сложности с покупкой готовых квартир.