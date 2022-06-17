В Уфе и ее пригороде появились крупные пауки. Выяснили, кто это такие и опасны ли для людей

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В Уфе и ее пригороде начали появляться крупные пауки. Сначала их заметили жители поселка Булгаково. Позже членистоногие добрались и до самого города – их обнаружили на новой набережной реки Белой. «КП-Уфа» связалась с кандидатом биологических наук Михаилом Кривошеевым и выяснила, что это за членистоногие и представляют ли они опасность для людей.

Как выяснилось, обнаруженный в окрестностях башкирской столицы вид – это южнорусский тарантул.

– Этот вид характерен для Башкирии и Южного Урала. В некоторые годы его численность становится выше. От чего это зависит, не очень ясно: от перепадов температур, от зимовки, может быть. Несколько лет назад уже находили в Уфе этот вид тарантулов – на крыльце Башкирского государственного университета даже ловили. Сейчас самцы и самки могут перемещаться в поисках места, где пожить, и еды, – рассказал эксперт. – Возможно, холодная погода заставила их покинуть свой дом.

Кривошеев отметил, что южнорусские тарантулы охотятся на кузнечиков и сверчков. Их часто можно встретить на полях, где они защищают растения от саранчовых.

– Паук, как и все пауки в мире, – ядовит. Конкретно этот паук прокусывает кожу человека. Укус довольно болезненный и неприятный. Схож с укусом осы. Но его яд не опасен для человека, – пояснил ученый.

Он добавил, что если тарантула не хватать руками, то и кусать он не будет – яд ему нужен исключительно для того, чтобы охотиться на насекомых.