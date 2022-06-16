В Уфе 26 июня приостановит работу второй магазин Decathlon

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В Уфе 26 июня приостановит работу второй магазин французской сети спортивных товаров Decathlon. Речь идет о гипермаркете, располагающимся рядом с торговым центром «Планета». Информацию «КП-Уфа» подтвердили в единой информационной службе компании.

– Магазин закрывается из-за внешних условий. К сожалению, поставки [товаров] не могут быть осуществлены. Онлайн-заказы можно будет сделать до десяти часов вечера 26 июня, – пояснил оператор.

Когда магазин возобновит работу, неизвестно.

Напомним, 16 мая в Уфе перестал работать Decathlon, находящийся на улице Рубежной.