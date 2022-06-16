Жители многоэтажки в Уфе требуют выселить из подвала уволенного со скандалом дворника

На фото: Фаниль Назаров. Фото: Диана Демидова (vk.com/id535331631)

На днях в одной из многоэтажек по улице Революционной в Уфе разгорелся настоящий скандал. Некоторое время в подвале дома жил местный дворник Фаниль Назаров, которому предоставили в пользование помещение представители управляющей компании. Мужчина исправно работал, убирал близлежащие дворы, и никто вроде бы не возмущался из-за его проживания в подвале.

Но недавно его со скандалом уволили из-за того, что Фаниль отказался выполнять чужую работу и пожаловался на свое руководство депутату Курултая. К делу подключились общественники, которые пообещали защитить интересы дворника. В частности, общественница Диана Демидова несколько дней подряд пыталась добиться приема у руководства управляющей компании, где трудился дворник. Диалог у нее с директором не задался и мужчину все-таки уволили.

Однако на этом скандальная история не только не закончилась, а разгорелась с удвоенной силой. Многие жители многоэтажки потребовали срочно выселить Фаниля из подвала. Как рассказала «КП-Уфа» жительница этого дома, мнения жильцов по этому вопросу разделились, а в общедомовом чате в мессенджере разгорелись нешуточные баталии. У противников проживания мужчины в их подвале есть железный аргумент: сейчас у мужчины нет никаких оснований там находиться.

- Там нет никаких условий для проживания. Куда он ходит в туалет? Где моется? На чем готовит? Насколько это безопасно? А вдруг возникнет пожар? Многим его конечно жаль, но и вопрос о проживании в нашем подвале тоже резонный, - отмечает местная жительница.