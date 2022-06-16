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Общество16 июня 2022 17:01

В центре столицы Башкирии до середины лета частично перекрыли улицу

В Уфе до 15 июля перекрыли участок улицы Коммунистической
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: 2гис

фото: 2гис

В Уфе до 15 июля перекрыли проезд по участку улицы Коммунистической от дома №78 до перекрестка с Цюрупы. На этом отрезке «Уфаводоканал» будет вести капитальный ремонт водопровода, объяснили в пресс-службе городской администрации.

– Ремонтные работы позволят существенно повысить надежность водоснабжения в данном районе столицы, – передали в ресурсоснабжающей компании. – Просим водителей заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на данном участке пути.

Ранее «КП-Уфа» писала, что до середины лета также будет перекрыта улица Дорофеева.