Глава Башкирии Радий Хабиров хочет соединить трассой Уфу и Краснодар

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении построить трассу между Уфой и Краснодаром. Проект он представил 16 июня во время делового завтрака с губернаторами на площадке Петербургского международного экономического форума.

– Мы ухватились за эту историю, которая называется юго-западная хорда. В Башкирии мы ее назвали Уфа-Краснодар. Это трасса, которая по сути соединяет восток с южной территорией страны, – сказал руководитель региона.

Он добавил, что трасса пройдет через города Самару, Тольятти, Саратов и Волгоград. По словам Хабирова, дорога «имеет огромное стратегическое и экономическое значение»: она откроет выход местному бизнесу к Черноморским, Азовским и Каспийским портам.