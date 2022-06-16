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Здоровье16 июня 2022 16:30

В Башкирии спасли 102-летнюю пациентку с COVID-19, госпитализированную в тяжелом состоянии

Врачам пришлось применить индивидуальную тактику лечения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Из ковид-госпиталя в башкирском городе Сибае 15 июня выписали 102-летнюю пациентку

Из ковид-госпиталя в башкирском городе Сибае 15 июня выписали 102-летнюю пациентку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из ковид-госпиталя в башкирском городе Сибае 15 июня выписали 102-летнюю пациентку. Ранее туда ее доставили в тяжелом состоянии: у нее была одышка, слабость, высокая температура и 40-процентным поражением легких. Об этом сообщил региональный Минздрав.

– Мы привыкли, что у нас много пожилых больных, но чтобы пациенту было 102 года – это первый такой случай, – рассказали врачи.

Как рассказали в инфекционном центре, все дни, что долгожительница находилась на госпитализации, медики собирали консилиумы и использовали индивидуальный подход к тактике ее лечения. В итоге избранная методика помогла, и пожилая женщина успешно справилась с заболеванием.