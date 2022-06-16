В Башкирии жители микрорайона вынуждены пересекать речку по затопленному мосту

Фото: скриншот видеоролика

На днях в социальных сетях появилось видео, снятое в стерлитамакском микрорайоне Заашкадарье. На кадрах видно, как местные жители переходят пешеходный мостик по колено в воде. Виной всему проливные дожди, бушевавшие в Башкирии всю прошлую неделю, из-за чего поднялся уровень воды в реке Ашкадар.

В опубликованном местной жительницей видеоролике можно заметить, как через затопленный мостик пытаются перебраться женщины с детьми. Они переносят через настил велосипеды и стоят в воде. В комментариях к ролику жители Стерлитамака отмечают, что обычно мостик в этом месте убирают на зиму и возвращают на место после половодья. Однако в этом году лето началось с сильных и затяжных дождей и переправу затопило, а настил убрать не успели.