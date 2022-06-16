Против мэрии Стерлитамака возбудили уголовное дело из-за отказа предоставить жилье двум сиротам

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о халатности из-за отказа мэрии Стерлитамака включить двух детей-сирот в очередь на получение жилья

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о халатности из-за отказа мэрии Стерлитамака включить двух детей-сирот в очередь на получение жилья. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– В период времени с 2020 года по настоящее время администрацией Стерлитамака неправомерно было отказано во включении в очередь на безвозмездное получение жилья двум детям-сиротам, – озвучил СК версию следствия.

Сейчас следователи допрашивают чиновников и изучаются жилищные условия проживания сирот. Разбирательство находится на контроле руководителя СК Башкирии Дениса Чернятьева.