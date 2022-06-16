В Уфе с 20 июня будет закрыт сквозной проход через парк нефтехимиков

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе с 20 июня будет закрыт сквозной проход через Парк культуры и отдыха нефтехимиков – там будут благоустраивать территорию. Об этом сообщила городская администрация. Мэрия принесла извинения за возможные неудобства.

Напомним, парк нефтехимиков сейчас находится на первом этапе реконструкции, который завершится к 30 ноября текущего года. Стоимость работ по благоустройству составляет 397 млн рублей. На сегодняшний день в парке демонтированы заброшенные аттракционы, снят асфальт, убран забор и снесено более 300 деревьев.