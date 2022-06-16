В Уфе местные жители устроили парикмахерскую посреди проезжей части на Центральном рынке

фото: соцсети

В Уфе молодые люди устроили парикмахерскую посреди проезжей части на транспортном кольце Центрального рынка. Видео курьезного случая появилось в соцсетях. На кадрах видно сидящего в кресле на дороге парня, которого стрижет другой. Впоследствии их заметили сотрудники ГИБДД.

– Во время несения службы на улице 50 лет Октября сотрудниками полка ДПС были замечены четверо молодых людей, находящиеся на оживленной проезжей части, среди транспортного потока, – передали в дорожной полиции.

За нарушение правил дорожного движения молодых людей привлекли к административной ответственности.