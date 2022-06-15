Владимир Путин наградил четырех летчиков из Башкирии орденом Мужества

Фото: Радий Хабиров

Сегодня, 15 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четыре уроженца Башкирии получат орден Мужества. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Орден получили четыре летчика, ветераны авиации – Петр Филиппов, Салават Хабиров, Константин Бузанов, посмертно награда досталась и Владимиру Булды.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в 1996 году из Анапы в Уфу летел самолет Ту-134, когда у него загорелся двигатель из-за попадания птицы. Летчики смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.