Следком расследует драку полицейских в кафе Уфы

В Уфе устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений сотрудником полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

По предоставленным данным, ЧП произошло 10 июня в одном из столичных кафе. В тот день между полицейскими произошла ссора, которая переросла в драку. В результате один из правоохранителей получил телесные повреждения.

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев. Планируется также провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести повреждений.