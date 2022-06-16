В Уфе подростков застали за опасным занятием на «Доме смерти»

фото: Валерий Шахов // «Башинформ»

В Уфе 14 июня подростки устроили вечеринку на крыше печально известного заброшенного долгостроя на улице Кирова, который прозвали «домом смерти». Об этом написал «Башинформ» со ссылкой на сообщение местного жителя.

На крыше дома поздним вечером собралось порядка десяти молодых людей. Они слушали музыку, фотографировались и снимали видео, пренебрегая своей безопасностью.

Напомним, десятиэтажный недостроенный «дом смерти» получил печальную известность из-за несчастных случаев со смертельным исходом. Недавно стало известно, что строительство здание все-таки будет завершено в рамках развития квартала, в котором оно находится.