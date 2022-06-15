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Происшествия15 июня 2022 13:44

В Башкирии собака искусала 4-летнюю девочку

Ребенок находится в больнице
Источник:kp.ru
В деревне Топоринка Благоварском районе Башкирии собака напала на 4-летнюю девочку

В деревне Топоринка Благоварском районе Башкирии собака напала на 4-летнюю девочку

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В деревне Топоринка Благоварском районе Башкирии собака напала на 4-летнюю девочку. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– 13 июня девочка зашла во двор дома […] и подверглась нападению собаки. В результате ребенку были причинены укусы, сейчас она находится больнице, – озвучили в СК версию следствия.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они намерены опросить пострадавшую девочку и очевидцев. Ребенку также назначат судмедэкспертизу.