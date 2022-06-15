В реке Белой в Уфе затонула баржа с нефтепродуктами

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Сегодня днем, 15 июня, в старице реки Белой при распиловке для последующей утилизации затонула баржа. На ней находилось «незначительным количеством нефтепродуктов», которые впоследствии оказались на поверхность воды. Об этом сообщило Управление гражданкой защиты.

– На участке старицы, где затонуло судно, а также на близлежащей акватории, установлены боновые заграждения. Спасатели […] провели обработку поверхности водоёма сорбентом. После планируется сбор вещества, – передали в аварийном ведомстве.

Там добавили, что угрозы распространения нефтепродуктов по реке нет.