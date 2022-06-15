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Общество15 июня 2022 14:29

Госдума одобрила идею парламента Башкирии о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Инициатива Госсобрание-Курултая нашла свое отражение в качестве дополнительной меры наказания для тех, кого привлекут к уголовной ответственности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Госдума России в первом чтении приняла законопроекты, ужесточающие наказание за опасное вождение. Одно из предложений ранее внес башкирский парламент.

Госдума России в первом чтении приняла законопроекты, ужесточающие наказание за опасное вождение. Одно из предложений ранее внес башкирский парламент.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России в первом чтении приняла законопроекты, ужесточающие наказание за опасное вождение. Одно из предложений ранее внес башкирский парламент: местные депутаты выступили с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей.

– Предложение о конфискации транспортного средства, внесенное нами в Государственную Думу в виде отдельного законопроекта, нашло отражение в более широком документе в качестве дополнительной меры наказания для злостных нарушителей, подвергнутых уголовному наказанию, – сказал спикер Константин Толкачев.

Согласно федеральной инициативе, тех, кто сел за руль без прав в состоянии опьянения и превысил скорость либо выехал на «встречку», предлагается привлекать к уголовной ответственности. Автомобили у таких водителей смогут конфисковать, если суд вынесет обвинительный приговор.