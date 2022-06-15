Госдума одобрила идею парламента Башкирии о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Госдума России в первом чтении приняла законопроекты, ужесточающие наказание за опасное вождение. Одно из предложений ранее внес башкирский парламент. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России в первом чтении приняла законопроекты, ужесточающие наказание за опасное вождение. Одно из предложений ранее внес башкирский парламент: местные депутаты выступили с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей.

– Предложение о конфискации транспортного средства, внесенное нами в Государственную Думу в виде отдельного законопроекта, нашло отражение в более широком документе в качестве дополнительной меры наказания для злостных нарушителей, подвергнутых уголовному наказанию, – сказал спикер Константин Толкачев.

Согласно федеральной инициативе, тех, кто сел за руль без прав в состоянии опьянения и превысил скорость либо выехал на «встречку», предлагается привлекать к уголовной ответственности. Автомобили у таких водителей смогут конфисковать, если суд вынесет обвинительный приговор.