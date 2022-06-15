Билан посетит столицу Башкирии и выступит на международном фестивале

Как и обычно, фестиваль состоится в формате open air на площадке конгресс-холла «Торатау» // фото: Минкульт РБ

На международном фестивале искусств «Сердце Евразии», который пройдет в Уфе с 24 по 26 июня, выступят группа «Пицца», Сергей Трофимов и Дима Билан. Об этом 15 июня сообщил башкирский Минкульт.

Группа «Пицца» исполнит свои песни на открытии фестиваля 24 июня, а Трофим и Билан – на гала-концерте в заключительный день форума, 26 июня. Эту дату приурочат к празднованию Дня молодежи.

«Сердце Евразии» пройдет в Уфе уже в шестой раз. Как и обычно, фестиваль состоится в формате open air на площадке конгресс-холла «Торатау».