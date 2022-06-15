Самый богатый депутат Горсовета Уфы за год заработал более 79 млн рублей

Самым состоятельным депутатом Горсоветы Уфы стал представитель партии «Зеленые» Александр Дегтев. За 2021 год он заработал почти 79,1 млн рублей

Самым состоятельным депутатом Горсоветы Уфы стал представитель партии «Зеленые» Александр Дегтев. За 2021 год он заработал почти 79,1 млн рублей. Информация об этом отражена в декларации о доходах членов городского парламента.

В собственности у Дегтева есть квартира (площадь – 191,4 кв. м.), доли в нежилых помещениях (общая площадь – 2419 кв. м.), гараж, машиноместо, а также земельный участок в безвозмездном пользовании (1492 кв. м.). Вместе с супругой депутат владеет двумя автомобилями марки Mercedes-Benz GLE GLE 400 4MATIC. Доход жены Александра Дегтева за 2021 год составил 12,1 млн рублей.

Самый скромный заработок задекларировал Юрий Рудаков из ЛДПР. Его годовой доход оказался чуть выше 282,5 тыс. рублей. Он владеет долей в квартире общей площадью 66,7 кв. м.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, кто стал самым богатым депутатом башкирского парламента. Он задекларировал сотни миллионов.