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Происшествия15 июня 2022 8:46

В Белебеевском районе насмерть разбился водитель мотоблока

Под мостом в башкирской деревне обнаружили труп мужчины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Под мостом в деревне Гусаркино Белебеевского района Башкирии был обнаружен труп мужчины. Он попал в смертельное ДТП на мотоблоке. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– На улице Овражной на мосту через реку Чатра 61-летний местный житель, управляя мотоблоком Huter совершил съезд под мост, в результате чего и погиб. Известно, что мужчина водительских прав не имел, – рассказали в дорожной полиции.

По словам местных жителей, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем. Сейчас Госавтоинспекция проводится проверку по факту смертельного ДТП.