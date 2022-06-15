Мавлиев поручил создать в Уфе культурный календарь

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил создать календарь культурных мероприятий в городе. Соответствующее задание он дал во время оперативного совещания в местной администрации 15 июня.

– Мы должны разработать культурный календарь. Это график мероприятий, в котором будет учтено абсолютно все. То есть если ты приезжаешь в Уфу в январе, то четко понимаешь, что каждый год в это время проходят такие-то мероприятия. Нужно приглашать хедлайнеров того или иного направления и быть в авангарде культурной повестки, – сказал сити-менеджер.

Напомним, на той же «оперативке» Ратмир Мавлиев раскритиковал работу коммунального блока. Поводом для этого стали низкие темпы нанесения дорожной разметки.