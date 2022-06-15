Мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил разнос чиновнику за нанесение разметки на дорогах

На оперативном совещании в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев раскритиковал коммунальный блок за затянувшееся нанесение разметки на дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 15 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев раскритиковал коммунальный блок за затянувшееся нанесение разметки на дорогах. На данный момент эта работа выполнена только на четверть от плана. Сити-менеджер устроил разнос начальнику управления ЖКХ Рустему Хамитову.

– Я специально [этой] ночью выехал и посмотрел, где работаем. Работали на одном участке. Если мы так делать будем, мы в следующем году разметку закончим. Свою часть работы я организовал – деньги привлек, муниципальный контракт заключен. Коллеги, так нельзя работать. Вы так до следующего года разметку будете делать, – сказал Мавлиев. – Задача мною была поставлена к 1 июля завершить работу, а вы планируете еще на позже перенести.

Градоначальник признал, что в начале июня нанесению разметки помешала дождливая погода, однако сейчас ситуация стабилизировалась, и коммунальщики «должны ударно работать» – как минимум, в составе десяти экипажей. «Мы за это платим деньги. Работы должны быть организованы качественно и в срок», – заключил мэр.