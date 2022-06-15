Жительница Башкирии возмутилась мерзким занятием у нее под окнами

Фото: vk.com/dog_kumer

Жительница башкирского города Кумертау опубликовала в одном из местных сообществ в социальных сетях гневный пост. Женщина возмутилась поведением двоих горожан, пристроившихся «по малой нужде» в кустах прямо под ее окнами. Шокированная женщина все же успела сфотографировать мужчин со спины и выложила в соцсети, чтобы пристыдить их.

- В Кумертау вообще бескультурные мужики живут! Готовлю на кухне, поворачиваю голову в окно, а тут такая картина, двое мужиков гадят в палисаднике. Средь бела дня! Ни стыда, ни совести! – пишет возмущенная женщина.

В комментариях женщину в целом поддержали, но многие кумертаусцы отметили, что в городе катастрофически не хватает общественных туалетов.