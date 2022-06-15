В Уфе мошенника будут судить за хищение более 266 млн рублей у 500 человек

В Уфе местного жителя будут судить по уголовному делу об участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере за хищение более 266 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе местного жителя будут судить по уголовному делу об участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере за хищение более 266 млн рублей. Об этом 15 июня сообщила башкирская прокуратура.

– В 2016 году житель г. Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке «Форекс», – рассказали в надзорном ведомстве. – В свою деятельность он вовлек обвиняемого, более 30 граждан и других неустановленных лиц.

Сообщники открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и широко рекламировали свои услуги. При этом их компания не имела лицензии на операции на «Форексе».

С 2016 по 2019 год обвиняемые под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры на оказание консультационных услуг на финансовом рынке, обещая многократную прибыль. Им удалось привлечь от 30 тыс. до 4 млн рублей.

На самом деле торги на «Форексе» не проводились и деньги отправлялись на подконтрольные мошенникам счета. Всего они похитили более 266 млн рублей у свыше пятисот граждан.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против его сообщников пока находится на стадии расследования. На их имущество стоимостью более 8 млн рублей был наложен арест. Кроме того, у них удалось изъять свыше 56 млн рублей.