В Башкирии организаторы шоу разыскивает утерянные после Дня города дроны

Фото: Александр ГЛУЗ

В Стерлитамаке организаторы шоу разыскивает утерянные после Дня города дроны. Объявление было опубликовано в социальных сетях.

Авторы объявления утверждают, что готовы забрать аппараты в любом состоянии – даже со сломанными лопастями, винтами или моторами. В публикации также отмечается, что утерянные квадрокоптеры были произведены самим предприятием, а потому их работа совместима лишь с оборудованием компании.

– Просьба вернуть за вознаграждение. Возможно, кому-то он [дрон] уже стал не нужен. Вы скоро его выкинете, а нам он пригодится для дальнейших шоу, – пишут авторы объявления.

Организаторы просят, что с любой информацией по дронам звонить по номерам: +79215747795, +79033659306