Муж Гульназ Асаевой рассказал, почему поет «запрещенные» песни

Фото: Вильдан Шамсутдинов (vk.com/villi_kzn)

Недавно супруг звезды башкирской и татарской эстрады Вильдан Шамсутдинов дал концерт в одном из сельских домов культуры, после которого подписчики задали ему необычный вопрос. Дело в том, что Вилли, а именно такое сценическое имя носит артист, пел песни, которые выпускались лейблом «Elvin Grey Music».

Соответственно, авторские права на эти композиции принадлежат лейблу, созданному другим башкирским и татарским исполнителем Радиком Юльякшиным. А ведь не так давно Вилли покинул этот лейбл и потерял право исполнять все написанные для него песни в рамках этого продюсерского проекта.

- Песни, принадлежащие лейблу Элвин Грей я пою, потому, что спросил у них разрешение и получил добро. Можете не напрягать мозги, - ответил Вильдан Шамсутдинов своему подписчику в социальных сетях.