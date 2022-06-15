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Общество15 июня 2022 6:13

Муж Гульназ Асаевой рассказал, почему поет «запрещенные» песни

Вильдан Шамсутдинов откровенно ответил на вопрос поклонника
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Вильдан Шамсутдинов (vk.com/villi_kzn)

Фото: Вильдан Шамсутдинов (vk.com/villi_kzn)

Недавно супруг звезды башкирской и татарской эстрады Вильдан Шамсутдинов дал концерт в одном из сельских домов культуры, после которого подписчики задали ему необычный вопрос. Дело в том, что Вилли, а именно такое сценическое имя носит артист, пел песни, которые выпускались лейблом «Elvin Grey Music».

Соответственно, авторские права на эти композиции принадлежат лейблу, созданному другим башкирским и татарским исполнителем Радиком Юльякшиным. А ведь не так давно Вилли покинул этот лейбл и потерял право исполнять все написанные для него песни в рамках этого продюсерского проекта.

- Песни, принадлежащие лейблу Элвин Грей я пою, потому, что спросил у них разрешение и получил добро. Можете не напрягать мозги, - ответил Вильдан Шамсутдинов своему подписчику в социальных сетях.