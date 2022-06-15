В Башкирии две девушки и 7-летний ребенок попали в логово змей

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Павловке Нуримановского района Башкирии две девушки 15 и 19 лет и 7-летний ребенок попали в логово змей. Инцидент произошел 14 июня. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Две юные девушки и 7-летний ребенок решили спуститься через Красные скалы на водоем. На обратно пути девочки наткнулись на логово змей, продолжить свой путь испугались. Тогда компания обратилась в экстренные службы, – передали в аварийном ведомстве.

На помощь компании прибыли спасатели. Они провели с перепуганными ребенком и подростками профилактическую беседу, а затем эвакуировали их до села. Медицинская помощь им не требовалась.

В Госкомитете по республики по ЧС отметили, что из-за теплой погоды обитатели леса часто выходят к воде.