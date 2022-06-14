Сроки завершения ямочного ремонта в Башкирии продлили

Ранее планировалось устранить ямы до 15 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Затяжные дожди не прошли бесследно. Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев отметил, что из-за погоды скорость проведения дорожных работ упала. На сегодняшний день устранено лишь 83% дорожных дефектов – 3763 из 4245. Теперь сроки проведения ямочного ремонта продлили до 27 июня. Ранее планировалось устранить ямы до 15 июня.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил начать наносить дорожную разметку при первой же возможности. Она должна появиться на республиканских дорогах до 1 июля 2022 года.