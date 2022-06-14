В Уфе будет застроен квартал на проспекте Салавата Юлаева

Ратмир Мавлиев накануне утвердил новую зону застройки. Квартал, ограниченный улицами Кирова, Подводника Родионова, Революционной, Владивостокской и проспектом Салавата Юлаева, вскоре будет застроен многоэтажкой.

Планируется, что неиспользуемые склады, металлические гаражи и здания снесут. Вдоль улицы Владивостокской будет построен 27-этажный жилой дом со встроенными помещениями. Также при нем будет центр дошкольного образования и подземный паркинг на 90 машино-мест, детский сад на 150 мест. В центре квартала ожидается культурно-досуговый центр, а вдоль Революционной – физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 80 машино-мест.

Лицей №107 планируют расширить до 1650 мест, чтобы обеспечить детей местами.