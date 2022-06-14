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Происшествия14 июня 2022 13:49

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа на нефтехимическом заводе в Башкирии

В инциденте пострадали четыре человека. Один из них погиб
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности из-за взрыва газа на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамаке, где погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 14 июня в 11:10 при очистке печи для подогрева иркуляционной воды произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них погиб на месте. Трое выживших были доставлены в больницу с ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы для оценки обстоятельств случившегося, степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и ущерба предприятию.