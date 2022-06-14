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Общество14 июня 2022 13:01

В Башкирии за дачу взятки бывшему сотруднику кадастровой палаты будут судить директора компании

Обвиняемый признал вину в преступлении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сумма взятки составила 95,5 тыс. рублей

Сумма взятки составила 95,5 тыс. рублей

В Башкирии за дачу взятки бывшему сотруднику кадастровой палаты будут судить директора коммерческой компании «Уралземпроект». Об этом 14 июня сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, обвиняемый передал 95,5 тыс. рублей в качестве взятки за незаконную передачу сведений об участках и их владельцах из Единого госреестра. Таким образом он хотел облегчить и ускорить работу своей компании.

Директор фирмы признал вину в преступлении. Его будет судить Туймазинский межрайонный суд. Материалы против бывшего сотрудника кадастровой палаты выделены в отдельное производство.