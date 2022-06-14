Теплая погода в Башкирии сохранится как минимум до конца рабочей недели

Дневная температура воздуха повысится до +22, +28°. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теплая летняя погода в Башкирии сохранится как минимум до субботы, 18 июня. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

– Температура воздуха повысится ночью до +11, +16°, в горных районах до +6°, днем до +22, +28°. В области антициклона 15 июня дождей не ожидается, – передали специалисты.

В последующие дни к территории региона сместятся атмосферные фронты. Из-за этих местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Также возможно шквалистое усиление ветра.

Ранее МЧС также предупредило, что ночью и утром 15 июня на отдельных участках автодорог возникнет туман.

Напомним, начало июня в Башкирии сопровождалась частыми дождями. За первую половину лета в республике выпало до двух месячных норм осадков. Это привело к подтоплению дорог в городах и придомовых участков в селах.