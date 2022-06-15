На озере в Уфе обнаружили труп 29-летнего мужчины в одежде

Труп из воды достали спасатели

Днем 13 июня на озере Теплом в Уфе был обнаружен труп 29-летнего мужчины в одежде. Его нашли в месте, не оборудованном для купания. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

– Спасателями […] тело извлечено из воды, передано сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства устанавливаются, – передали в аварийном ведомстве.

Напомним, в том же озере 3 июня утонула 45-летняя женщина. Она решила окунуться в водоеме, находясь в состоянии алкогольного опьянения.