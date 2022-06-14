Хабиров заявил о намерении «дожать» вопрос с бывшим руководством Иглинского района

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 14 июня заявил о намерении «дожать» вопрос с Иглинским районом. Законность действий бывшего руководства этого муниципалитета проверяет специальная комиссия в сотрудничестве с прокуратурой.

– Я там давал поручение внимательно рассмотреть ситуацию, и, если есть правонарушения у предыдущего руководства Иглинского района, все их вскрывать, а все пострадавшие интересы муниципалитета восстанавливать. Я хочу сказать – это не компанейщина. Я если занялся этим вопросом, я будут его дожимать. На территории любого муниципалитета существует только одна власть – никто не имеет права подменять власть и пытаться вмешиваться в дела руководства муниципалитетов. Я вас прошу это держать на контроле. Другим будет урок, – сказал руководитель региона.

Напомним, в январе на той же «оперативке» в правительстве Хабиров сказал, что экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков, его семья и аффилированные с ним компании владеют и арендуют на территории муниципалитета порядка 3,5 тыс. гектар земли. «КП-Уфа» выяснила, чем был известен этот чиновник на госслужбе.