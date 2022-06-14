Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 10:06

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане ночью и утром 15 июня

Видимость на дорогах сократится до 500 и менее метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью и утром в среду, 15 июня, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Ночью и утром в среду, 15 июня, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Сергей ГАПОН

Ночью и утром в среду, 15 июня, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам Башгидромета, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым. Температура воздуха ночью понизится до +8, +13°. Днем столбики термометров покажут +21, +26°.