МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане ночью и утром 15 июня

Ночью и утром в среду, 15 июня, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров Фото: Сергей ГАПОН

Ночью и утром в среду, 15 июня, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам Башгидромета, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым. Температура воздуха ночью понизится до +8, +13°. Днем столбики термометров покажут +21, +26°.