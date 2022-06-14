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Происшествия14 июня 2022 8:48

При пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии погиб один и пострадали три человека

По данным МЧС, «произошел выброс пламени»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
По прибытию пожарных расчётов открытого горения на заводе уже не было

По прибытию пожарных расчётов открытого горения на заводе уже не было

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 14 июня, при пожаре в одном из цехов «Стерлитамакского нефтехимического завода» в Башкирии погиб один и пострадали трое мужчин. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 11:30. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, Госкомитета республики по ЧС и другие аварийных подразделений – всего 58 человек и 20 единиц техники.

– По прибытию пожарных расчётов открытого горения не происходило. Предварительно произошёл выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку площадью пять квадратных метров. Стволы на тушение пожара не подавались, – передали в экстренном ведомстве.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Еще три человека получили ожоги. Их доставили в городскую клиническую больницу Стерлитамака.