При пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии погиб один и пострадали три человека

По прибытию пожарных расчётов открытого горения на заводе уже не было Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 14 июня, при пожаре в одном из цехов «Стерлитамакского нефтехимического завода» в Башкирии погиб один и пострадали трое мужчин. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 11:30. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, Госкомитета республики по ЧС и другие аварийных подразделений – всего 58 человек и 20 единиц техники.

– По прибытию пожарных расчётов открытого горения не происходило. Предварительно произошёл выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку площадью пять квадратных метров. Стволы на тушение пожара не подавались, – передали в экстренном ведомстве.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Еще три человека получили ожоги. Их доставили в городскую клиническую больницу Стерлитамака.