В Башкирии школьники стали хуже сдавать ЕГЭ, чем в прошлом году

У выпускников Башкирии началась самая горячая пора – школьники сдают ЕГЭ, ведь от высоких баллов зависит их дальнейшее поступление в вузы. Уже стали известны результаты нескольких экзаменов – по химии, литературе и географии. При этом, как отметил глава регионального Минобра Айбулат Хажин, в 2022 году школьники в Башкирии и России в целом сдают экзамены несколько хуже, по сравнению с прошлым годом.

- В этом году результаты пришли пока по первым экзаменам. Смотрим их динамику по сравнению с прошлым годом – это литература, география и химия. К вечеру получим результаты по русскому языку. Ввиду того, что в этом году изменили контрольно-измерительные материалы, в целом, Россия хуже сдает ЕГЭ, чем в прошлом году. Динамика по ряду предметов упала, - подчеркнул Хажин.

Напомним, что по результатам первых ЕГЭ, которые состоялись 26 мая, 20 школьников получили высший результат – 100 баллов: по химии - 19, по литературе - 1.