«Что происходит?»: Радий Хабиров удивился, почему люди стали чаще погибать в авариях

Фото: Рустем АХУНОВ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии главный госавтоинспектор республики Игорь Севастьянов представил отчет по статистке ДТП за первую половину 2022 года. Так за первые 6 месяцев в регионе произошло 1258 аварий, что на 145 меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Погибли 132 (на -10,8% меньше чем в 2021), пострадали 1598 человек. В свою очередь, Радий Хабиров поинтересовался – почему начиная с мая в республике снова увеличилась смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Например, участились случаи наездов на пешеходов – со смертельным исходом и тяжелыми травмами.

- Я на что хотел обратить внимание. Год так хорошо начали по погибшим в ДТП – 25 процентов разница с предыдущим, а сейчас уже 10. Что происходит? Вы там опять соберитесь, с ГИБДД посоветуйтесь – может, усилить меры надо? Если участились наезды на пешеходов – надо понять, почему так происходит? – обратился Хабиров к Игорю Севастьянову.