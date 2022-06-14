«Позорить вас не хочу»: глава Башкирии разнес чиновников за нарушение его указа

В двух районах Башкирии на сабантуях продавали спиртное вопреки запрету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров жестко раскритиковал некоторых глав районов республики. Поводом для острых высказываний стали нарушения указа о запрете на продажу алкоголя во время проведения сабантуев.

Хабиров дал поручение руководителю администрации главы Максиму Забелину позвонить двум главам районов, чтобы те устно объяснились, почему у них на сабантуях продавалось спиртное.

- Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Не хочу перед вашими жителями, перед правительством республики вытаскивать вас на свет и говорить, почему вы не выполняете мое поручение? Мне даже любезно предоставили фотоотчет о вашем поведении. Ну что это такое? – возмутился Радий Хабиров.