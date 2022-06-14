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Общество14 июня 2022 7:40

Власти Башкирии признали, что в республике разнится качество ямочного ремонта

В некоторых районах республики оно, считают чиновники, «очень некачественное»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти Башкирии признали, что в республике разнится качество ямочного ремонта. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве рассказала начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Везде идут работы, но обращает на себя внимание качество ямочного ремонта. По-прежнему очень разнится оно: есть прекрасное исполнение, есть очень некачественное, – сообщила чиновник.

Напомним, на прошлой неделе министр транспорта Башкирии Александр Булушев сообщил, что самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах республики: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском.