Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти Башкирии признали, что в республике разнится качество ямочного ремонта. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве рассказала начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Везде идут работы, но обращает на себя внимание качество ямочного ремонта. По-прежнему очень разнится оно: есть прекрасное исполнение, есть очень некачественное, – сообщила чиновник.

Напомним, на прошлой неделе министр транспорта Башкирии Александр Булушев сообщил, что самый низкий показатель ямочного ремонта дорог местного значения зарегистрирован в пяти районах республики: Аскинском, Баймакском, Белокатайском, Мечетлинском и Федоровском.