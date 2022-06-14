Стало известно, где на ПМЭФ-2022 будут участвовать Радий Хабиров и Андрей Назаров в составе делегации от Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум, куда от Башкирии отправится внушительная правительственная делегация. Возглавят ее глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров. Сегодня, 14 июня, на оперативном совещании в региональном правительстве озвучили, в каких сессиях они примут участие. С докладом выступила министр внешнеэкономических связей республики Маргарита Болычева.

- Вы, Радий Фаритович, участвуете в сессии «Трансформация кооперационных цепочек: возможности и перспективы» под модераторством руководителя Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ (Особых экономических зон – Ред.) России. Премьер-министр Андрей Геннадьевич Назаров участвует в сессии «Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста» при участии министра здравоохранения Российской Федерации, - рассказала министр.

Напомним, ранее в правительстве Башкирии рассказали, что всего делегация республики примет участие в 30 деловых встречах.