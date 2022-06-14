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Общество14 июня 2022 6:31

В центре столицы Башкирии до середины лета перекрыли две улицы

В Уфе до 15 июля полностью перекрыли улицу Дорофеева и частично Коммунистическую
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В историческом центре Уфы до 15 июля полностью перекрыли улицу Дорофеева и половину проезжей части Коммунистической

В историческом центре Уфы до 15 июля полностью перекрыли улицу Дорофеева и половину проезжей части Коммунистической

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В историческом центре Уфы до 15 июля полностью перекрыли улицу Дорофеева и половину проезжей части Коммунистической. Это связано с реконструкцией и строительством тепловой сети, пояснили 14 июня в городской администрации.

В мэрии отметили, что будут обновлены теплосети общей протяжённостью 581 погонный метр. Все работы проводятся без отключения горячей воды.

В предприятии «Уфимские инженерные сети», которое занимается ремонтными работами, попросили с пониманием отнестись к ограничениям и извинились за возможные неудобства.